Le Rhône est le 7e département où il est le plus difficile de trouver un emploi en France. C'est ce que révèle une étude menée par JobLeads, une plateforme spécialisée dans la recherche d'emploi à l'international.

Avec 201 660 demandeurs d'emploi contre 49 724 offres d'emploi disponibles, 151 936 rhodaniens se retrouveraient sans emplois si l'ensemble des postes du département étaient pourvus. En comparaison, en Lozère, département où il est le plus facile de trouver un emploi en France selon la même étude, seulement 4547 habitants resteraient sans emploi si tous les postes étaient occupés.

Forte demande dans la tech et le tertiaire

Le classement précise que le marché lyonnais "reste dynamique mais extrêmement concurrentiel." Plus particulièrement dans les secteurs de la tech et du tertiaire qui recensent la plus grande demande. "Cette spécialisation rend l'accès à l'emploi plus difficile pour les personnes peu qualifiées ou en reconversion", pointe le rapport.

