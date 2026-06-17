Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mercredi 17 juin 2026.
La canicule s'est installé à Lyon mais également dans une très large partie du pays. Ainsi, Météo France a placé ce mercredi 17 juin 2026 huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule.
L'épisode de fortes chaleurs concernera ainsi le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Allier, la Loire et le Puy-de-Dôme. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce mercredi avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35 ou 36 degrés localement dans l'après-midi.