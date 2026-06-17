Canicule : huit départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce mercredi 17 juin 2026.

La canicule s'est installé à Lyon mais également dans une très large partie du pays. Ainsi, Météo France a placé ce mercredi 17 juin 2026 huit départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule.

L'épisode de fortes chaleurs concernera ainsi le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Allier, la Loire et le Puy-de-Dôme. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce mercredi avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 35 ou 36 degrés localement dans l'après-midi.