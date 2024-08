Le Rhône placé en vigilance canicule par Météo France

Le département du Rhône est concerné ce jeudi par une vigilance jaune canicule.

Le Rhône en a pas encore terminé avec cet été caniculaire. Le département a en effet été placé ce jeudi en vigilance jaune canicule par Météo France. Cette vigilance débutera à midi ce jeudi et sera valable jusqu'à la fin de la journée.

Le Rhône est le seul département de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à avoir été placé en vigilance et seuls les Alpes-Maritimes sont également en vigilance canicule ce jeudi.

Jusqu'à 35 degrés ce weekend

Après une journée de mercredi particulièrement chaude et une nuit très douce où les températures ne sont pas redescendues sous les 19 degrés, la fin de semaine s'annonce caniculaire à Lyon et dans toute la région. Il fera encore 34 degrés ce jeudi et jusqu'à 35 samedi et dimanche. Des températures entre 8 et 9 degrés au dessus des normales de saison.

Cette chaleur devrait prendre fin en début de semaine prochaine pour laisser place à une douceur de saison.