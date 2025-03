Le recteur de l'Académie de Lyon depuis 2019, Olivier Dugrip, est remplacé par Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique bordelaise.

En poste depuis 2019, le recteur de l'Académie de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Olivier Dugrip, quitte ses fonctions. Pour lui succéder, Anne Bisagni-Faure a été nommée et prend son poste ce mercredi 26 mars. "C’est une page qui se tourne, qui aura été marquée par un engagement sans faille pour la réussite de tous les élèves", salue l'Académie de Lyon sur son site internet.

Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine et de l’Académie de Bordeaux depuis 2019, Anne Bisagni-Faure avait également occupé ces fonctions dans les académies de Toulouse en 2018 et de Poitiers en 2016. Par le passé, elle a aussi été conseillère diplomatique auprès de la ministre Geneviève Fioraso (2012-2013) et conseillère technique auprès du Premier ministre Manuel Valls en 2014.

Pour son premier déplacement, elle se rendra à l'école Anton-Makarenko de Vaulx-en-Velin, ce jeudi 27 mars, à partir de 10h30.

