Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Vente de la franchise américaine de l'OL, polluants éternels, mise en place des assises du commerce et de l'artisanat, nouveaux trains TER rénovés, exploit d'un couple de parachutistes stéphano-lyonnais... On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 18 au 24 mars à Lyon.

L'OL vend sa franchise américaine de Seattle Reign FC et empoche 53 millions d'euros

L'Olympique Lyonnais a confirmé ce lundi matin la vente de sa franchise américaine, le Seattle Reign FC. Une cession devant injecter 53 millions d'euros dans les caisses du groupe. Cette vente comprendrait ainsi la totalité de la participation de l'OL, soit 97% du capital social du club féminin.

"Le prix de vente est de 58 millions de dollars (environ 53,6 millions d'euros à ce jour) pour 100% des parts", écrit le groupe. OL Groupe souhaite désormais se concentrer davantage sur le football masculin.

Polluants éternels : La Métropole de Lyon assigne Arkema et Daikin en justice

La Métropole de Lyon a assigné ce mardi en justice les groupes Arkema et Daikin pour tenter d'établir leurs responsabilités dans la pollution de l'eau potable par les PFAS, afin de faire appliquer le principe "pollueur-payeur".

En janvier dernier, un rapport de l'Agence régionale de santé (ARS) révélait que près de 150 000 habitants du Rhône consommaient de l'eau contaminée aux polluants éternels, dépassant les seuils réglementaires.

Pour rappel, plusieurs centaines d'activites écolos du mouvement Extinction Rebellion avait mené une action coup de poing devant l'usine Arkema au début du mois de mars

Grégory Doucet annonce des assises du commerce et de l’artisanat dès l’automne

Les fermetures de boutiques historiques successives en Presqu’île, alertent le maire écologiste, Grégory Doucet, à tel point qu’il a exprimé, ce jeudi matin, en ouverture de séance du conseil municipal, son inquiétude au sujet des commerces indépendants et locaux. L’édile a donc annoncé l’organisation prochaine des assises du commerce et de l'artisanat.

Ces assises visent à "faire face aux plateformes numériques qui s’affranchissent des règles ou aux chaînes de restauration rapide, trop peu préoccupées par les limites planétaires, la gastronomie et le bien-être animal”.

Modernes et rénovés : de nouveaux trains TER pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

La Région a inauguré vendredi matin la première rame TER rénovée d'une longue série. Elle a alloué un budget de 5,7 milliards d'euros au développement de son parc de transports. En particulier, le ferroviaire a nécessité une enveloppe de 3 milliards d'euros, dont 686 millions dédiés à la rénovation des trains.

Cette somme sert notamment au traitement de la corrosion et à la reprise de l'étanchéité des rames. Mais il s'agit aussi de moderniser leur intérieur. Afin d'améliorer le confort des usagers, le plancher et les sièges sont donc changés et des prises installées.Au total, 171 rames sont concernées par ces rénovations pour un coût à l'unité de 4 millions d'euros.

Nouvel exploit pour ce couple de parachutistes stéphano-lyonnais

Nouvel exploit ! Dans la nuit de vendredi à samedi, le couple de parachutistes Greg Crozier et Karine Joly a établi un record du monde en Arizona, aux Etats-Unis. Celui du plus grand vol en formation de nuit. Ils étaient 42 parachutistes largués par deux avions dans un ciel noir, effectuant une figure imposée et jamais réalisée auparavant : un saut pyrotechnique la tête en bas.

ette formidable prouesse aura cependant nécessité plus d'un essai, deux exactement. Effectivement, un des parachutistes australien a été victime d'un malaise la veille au soir. "C'est beaucoup de pression et de tension à la fois" révélait Karine jeudi soir lors de première nuit de tentative.