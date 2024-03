Nouvel exploit pour ce couple de parachutistes stephano-lyonnais

Vendredi 23 mars, un couple de français passionnés de parachutisme artistique a fait le grand saut dans le ciel d'Arizona accompagné de 40 autres professionnels. Une première.

Nouvel exploit ! Dans la nuit de vendredi à samedi, le couple de parachutistes Greg Crozier et Karine Joly a établi un record du monde en Arizona, aux Etats-Unis. Celui du plus grand vol en formation de nuit. Ils étaient 42 parachutistes largués par deux avions dans un ciel noir, effectuant une figure imposée et jamais réalisée auparavant : un saut pyrotechnique la tête en bas.

"On a l'impression d'avoir réalisé un saut dans l'espace"

Cette formidable prouesse aura cependant nécessité plus d'un essai, deux exactement. Et pour cause, un des parachutistes australien a été victime d'un malaise la veille au soir. "C'est beaucoup de pression et de tension à la fois" révélait Karine jeudi soir lors de première nuit de tentative. Mais les deux adeptes de "skidiving" ont ça dans les veines.

“Nous aimons repousser les limites de l’humain, non pas pour l’amour du risque mais pour la beauté de découvrir des nouvelles choses, nous le faisons car c’est spectaculaire, incroyable à voir et à partager". En outre, sauter de nuit s'est révélé particulièrement spécial : "On a l'impression d'avoir réalisé un saut dans l'espace".

🔴⚫ VIDÉO. Aux Etats-Unis, dans la nuit de vendredi à samedi, le lyonnais @GregoryCrozier et la stephanoise @karineJoly1 ont réalisé cette incroyable figure avec 40 autres parachutistes pic.twitter.com/Sp43HOrIHk — Lyon Capitale (@lyoncap) March 24, 2024

Plus de 17 000 sauts cumulés

Ce n'est pas la première fois que le couple fait sensation dans le domaine du parachutisme artistique, puisqu'ils comptent à eux deux pas moins de 17 000 sauts, deux titres mondiaux et cinq records du monde.

Avant dernier tour de force en date, le 7 mars dernier, en Floride, avec 32 parachutistes, un vol en formation de 2 avions avec largage à 5 200 mètres et utilisation d'oxygène à partir de 3 500 mètres.

Karine et Greg partage régulièrement leurs performances sur les réseaux sociaux.

