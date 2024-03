Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Anatomie d'une chute sacré aux Oscars, les aveux de "l'Étrangleur des squats", le mariage des TCL avec la RATP, la réouverte des urgences de Vénissieux,... Lyon Capitale fait le point sur les infos lyonnaises marquantes de cette semaine du 11 au 17 mars.

TCL : c'est confirmé, la RATP va gérer le métro à Lyon

TCL © Romane Thevenot

La RATP a été choisie pour exploiter pendant dix ans les métros, les tramways et les funiculaires du réseau TCL à Lyon.

"Nous avions deux offres techniques équivalentes ; c’est le coût global du contrat qui a fait la différence", indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités. Keolis, actuel exploitant de l'ensemble du réseau TCL, remporte le lot bus et trolleybus, "qui dispose des plus gros effectifs d’agents et du chiffre d’affaires annuel le plus important ».

A noter que cette semaine était la dernière pour utiliser les historiques tickets rouges dans les transports en commun lyonnais. Il est définitivement remplacé par une carte rechargeable.

Tourné en Auvergne-Rhône-Alpes, "Anatomie d'une chute" décroche un Oscar

Arthur Harari et Justine Triet ont reçu l'oscar du meilleur scénario pour le script de Anatomie d'une chute, dimanche 10 mars lors de la 96e cérémonie des Oscars. (Photo de Valerie Macon / AFP)

Palme d’or à Cannes en 2023, récompensé deux fois aux Golden Globes en 2024 et sacré six fois aux Césars en février dernier, Anatomie d’une chute poursuit sa moisson de récompenses. Tourné en Savoie dans la vallée de la Maurienne et en Isère, le film de Justine Triet a décroché l’Oscar du "meilleur scénario original" dimanche 10 mars aux États-Unis lors de la 96e cérémonie des Oscars.

Financé à hauteur de 270 000 euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes, au travers de son fonds Auvergne-Rhône-Alpes cinéma, le tournage d'Anatomie d'une chute aurait ainsi généré 700 000 euros en dépenses directes sur la région. En tant que coproducteur, Auvergne-Rhône-Alpes cinéma devrait pouvoir récupérer une partie des recettes générées par le film désormais oscarisé.

Série de viols à Lyon : "l'Étrangleur des squats" est passé aux aveux

Mickaël M., 32 ans, a avoué avoir tué et violé Alicia, 18 ans. Portée disparu, son corps avait été retrouvé dans une maison abandonnée du 7e arrondissement l'an dernier. "L'Étrangleur des squats" aurait violé et agressé au moins deux autre femmes.

Âgé de 32 ans, il faisait la manche dans le centre de Lyon. Celui qui a été surnommé "l'Étrangleur des squats" aurait commis une longue série de crimes entre 2018 et son placement en détention provisoire le 20 juin 2023. Il aurait également voyagé et vécu dans plusieurs pays d'Europe. Les enquêteurs redoutent donc qu'il aient pu faire de nombreuses autres victimes.

À Vénissieux, les urgences de nuit rouvertes à l'hôpital des Portes du Sud

Un an après leur fermeture faute de moyens, les urgences de nuit reprennent du service à l'hôpital des Portes du Sud. Depuis l'annonce de l'arrêt du service, les soignants comme les élus s'inquiétaient de l'impact sur les habitants de Vénissieux, Feyzin, Mions et Corbas. C'est pourquoi les repreneurs du groupe hospitalier de Vénissieux, placé en redressement judiciaire en juillet dernier avant d'être repris par Pauchet Santé et CD-Run, se sont attelés dès leur arrivée à rouvrir les urgences de nuit.

Détonations à Lyon : le couple interpellé présenté à un juge d'instruction

Une opération de déminage impliquant le Raid avait été menée dimanche 10 mars dans le 8e arrondissement de Lyon après la découverte d'explosif artisanale chez les personnes interpellées. (Photo de LOIC VENANCE / AFP)

Deux personnes interpellées dimanche 10 mars à Lyon sont présentées à un juge d'instruction jeudi 14 mars, indique le parquet de Lyon après que près d'un kilo d'explosifs a été retrouvé dans leur logement du 8e arrondissement. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire.

Pour rappel, lors d'une opération menée dimanche 10 mars par le Raid, une fausse carte d'identité et un livret de littérature salafiste avaient été retrouvés dans le logement du couple. Connue des services de police, la femme interpellée est suspectée de confectionner des explosifs et de les revendre sur les réseaux sociaux.

Le député du Rhône, Alexandre Vincendet fait appel de son exclusion des Républicains

Alexandre Vincendet a annoncé faire appel de la décision d'exclusion des LR.

Exclu du groupe les Républicains à l'Assemblée nationale le 6 mars, après ce qu'il avait qualifié de "procès de Moscou", le député du Rhône et ancien maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet annonce dans un communiqué faire appel de la décision du parti. Dans une lettre adressée au président Olivier Marleix, il dénonce "un simulacre de procès qui s'est effectué dans des conditions particulièrement contestables", et estime être "toujours fidèle à LR" et "inscrit dans la grande tradition gaulliste".

