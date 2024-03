À Lyon, le ticket TCL rouge et blanc cesse de fonctionner ce vendredi

À compter de ce vendredi 15 mars 2024, le petit ticket TCL rouge et blanc cesse de fonctionner et disparaît définitivement au profit du billet sans contact mis en service le 14 février dernier.

Les anciens valideurs qui "avalaient" ce titre de transport avant de le "recracher" vont eux aussi progressivement du réseau à partir de ce vendredi, remplacés par des bornes sans contact. Au total l'opération de mise à niveau des portiques et des distributeurs dans l'ensemble des stations de métro est chiffrée à environ 48 millions d'euros

Jusqu'au 15 juillet pour échanger vos ancien tickets

Si vous disposez encore de stocks du petit ticket rouge magnétique, vous avez jusqu’au 15 juillet 2024 pour les échanger en agence contre un nouveau titre. Ils seront ajoutés sur votre nouveau titre de transport, facturé 0,20 centimes, sur lequel vous pouvez charger jusqu’à 10 fois 10 tickets. Vous pouvez à tout moment consulter votre solde de titres restants en agence, sur une borne ou encore en point de service TCL.

