Le député du Rhône, Alexandre Vincendet fait appel de son exclusion des Républicains

Le député du Rhône, Alexandre Vincendet annonce faire appel de son exclusion de groupe Les Républicains.

Exclu du groupe les Républicains à l'Assemblée nationale le 6 mars, après ce qu'il avait qualifié de "procès de Moscou", le député du Rhône et ancien maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet annonce dans un communiqué faire appel de la décision du parti. Dans une lettre adressée au président Olivier Marleix, il dénonce "un simulacre de procès qui s'est effectué dans des conditions particulièrement contestables", et estime être "toujours fidèle à LR" et "inscrit dans la grande tradition gaulliste".

"Un simulacre de procès"

"M’exclure du groupe en raison de ma proximité avec Edouard Philippe et mon soi-disant soutien à la majorité relève d’un faux prétexte", considère Alexandre Vincendet qui souhaite par ailleurs "connaître de manière officielle et écrite les griefs exacts" que le parti lui reproche. L'élu était jugé trop Macron-compatible par Eric Ciotti et Olivier Marleix notamment, et remettait en question l'investiture LR qui devrait être accordée à Laurent Wauquiez pour la prochaine présidentielle.

Sur le plateau de BFM Lyon la semaine dernière, Alexandre Vincendet avait qualifié Laurent Wauquiez de "candidat naturiste", pointait du doigt les très faibles résultats obtenus par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans les enquêtes d'opinion.

Lire aussi : "Un procès de Moscou ficelé d'avance" : Alexandre Vincendet exclu des Républicains