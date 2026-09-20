Pour les 150 ans du Vinatier, un cycle de conférences sur la santé mentale

À l’occasion de ses 150 ans, le Vinatier propose cet automne un cycle de quatre conférences consacrées aux grands enjeux de la santé mentale. La première a lieu ce mardi 22 septembre à Bron.

Cette année, le Vinatier fête ses 150 ans. Pour celébrer cet anniversaire, une vingtaine d’événements destinés aux professionnels, aux patients et au grand public sont proposés jusqu’en décembre. Parmis ceux-ci, un cycle de quatre conférences ouvertes à tous propose de parcourir les enjeux de la santé mentale à différents âges.

La première ce mardi à Bron

La première conférence aura lieu ce mardi 22 septembre, de 18 heures à 19 h 30, à la médiatèque Jean-Prévost de Bron. Animée par le professeur Nicolas Franck, elle sera consacrée à la santé mentale des adultes et abordera notamment des questions liées à l’équilibre personnel et à la vie professionnelle.

Puis, la deuxième conférence sera aussi à Bron. Cette fois au cinéma Les Alizés, elle sera consacrée à la santé mentale des jeunes et des adolescents. La troisième rencontre se déroulera à l’Université Lumière Lyon 2 et s’intéressera aux jeunes adultes. Enfin, la quatrième conférence sera consacrée à la santé mentale des seniors, à la médiathèque du Bachut, dans le 8e arrondissement de Lyon.

À travers ce cycle, le Vinatier veut profiter de ses 150 ans pour ouvrir le dialogue sur la santé mentale avec les habitants du territoire.