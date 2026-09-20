Drôme. Le client d'une discothèque tire sur deux salariés

Un homme armé a ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche 20 septembre devant le Lyke Club, à Bouchet, dans le sud de la Drôme.

La soirée a failler tourner au drame. Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre, plusieurs coups de feu ont été tirés sur le parking du Lyke Club, une discothèque située à Bouchet, dans le sud de la Drôme.

Selon le directeur de l'établissement, un homme s'était présenté dans la soirée avec sa compagne. Alcoolisé, il aurait été refoulé à l'entrée de la discothèque. L'individu aurait alors proféré des menaces avant de quitter les lieux, d'après ICI Drôme Ardèche.

Quelques heures plus tard, vers 3 h 30 du matin, un client aurait signalé la présence d'un homme cagoulé dissimulé dans des buissons, au fond du parking. Le directeur et un agent de sécurité se seraient rendus sur place pour vérifier la situation. L'homme aurait alors ouvert le feu en direction des deux hommes.

Aucun des deux hommes touchés

Heureusement, aucun des deux hommes n'a été directement touché par une balle. L'agent de sécurité, âgé de 30 ans, a toutefois été légèrement blessé lors de l'affrontement qui a suivi avec le tireur. Une balle aurait aussi frôlé sa jambe. Il s'est vu prescrire sept jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Ce dimanche matin, des militaires de la gendarmerie, notamment des techniciens en identification criminelle, étaient présents sur les lieux. Ils ont procéder aux constatations afin de rechercher d'éventuels éléments permettant d'établir le déroulement exact des faits.

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