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Photo d’illustration.

La circulation du métro D perturbée depuis 10 heures ce matin

  • Par Lisa Pillaud

    • Le métro D ne circule plus entre Saxe-Gambetta et Gare de Vaise, ce dimanche 20 septembre.

    Depuis 10 heures ce dimanche 20 septembre, le métro D est à l'arrêt pour "acte de malveillance". Il ne circule que de Vénissieux à Saxe.

    Des bus relais ont été mis en place, mais "ne viennent jamais" selon un usager. Des nombreux voyageurs ont exprimé leur mécontentemment.

    Surtout que les pertubations ont duré jusque dans l'après-midi. TCL a annoncé la reprise progressif du trafic vers 15 h 30.

    Lire aussi : "C’est une mesure de cohérence" : Alliance Police répond aux critiques de la CGT des TCL sur la gratuité des transports pour les forces de l’ordre

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