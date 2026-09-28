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Lyon : le réseau TCL renforce son dispositif pour la Vogue des marrons du 3 au 11 octobre

  • par LR

    • La vogue des marrons fera son retour à la Croix-Rousse (4e arr.) du 3 au 11 octobre. TCL renforce une fois de plus son réseau pour accompagner l’événement.

    Qui dit retour de l’automne, dit retour de la Vogue des marrons. Tradition lyonnaise depuis plus de 150 ans, l’événement fera son retour à la Croix-Rousse (4e arr.) du 3 au 11 octobre. Afin que les visiteurs puissent profiter de la fête et rejoindre le plateau de la Croix-Rousse sans difficulté, TCL renforce son offre sur la ligne de métro C, notamment le week-end. Selon les journées, sa fréquence pourra atteindre un métro toutes les 5’30 l’après-midi.

    Lire aussi : Vogue des marrons : "je joue l'équilibriste entre les revendications des riverains et les souhaits des forains"

    Des lignes de bus renforcées, d’autres lignes déviées

    Du côté des bus, les lignes C13, 102, 33 et 45 vont également être renforcée en semaine, mais les itinéraires vont être modifiés. Pour la ligne 33, la ligne effectuera son terminus à Cuire les samedis de 13 heures à 23 h 45 et les dimanches et jours fériés de 13 heures à 21 h 30. Les arrêts suivants ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation : Hauts de la Rochette, Le Parc Brunier, Résidence E. Charret, Hôpital Croix-Rousse, Hénon, Les Canuts, Place des Tapis et Croix-Rousse.

    La ligne C13 sera déviée dans les deux sens de circulation par la rue Philippe-de-Lassalle, Hénon et le boulevard des Canuts. Les arrêts Mairie du 4ème, Croix-Rousse, Austerlitz, Place Bertone, Place Cdt Arnaud, Hôpital Croix-Rousse et Mailly ne seront plus desservis. La ligne 102, quant à elle, réalise son terminus aux arrêts Les Esses (descente des voyageurs) et Clos Jouve (montée des voyageurs). Les arrêts Claude Joseph Bonnet, Bournes, Place Flammarion, Henri Gorjus, Hénon, Les Canuts, Place des Tapis et Croix-Rousse ne sont plus desservis.

    La ligne 45 effectuera elle aussi son terminus aux arrêts Les Esses (descente des voyageurs) et Clos Jouve (montée des voyageurs). Les arrêts Clos Jouve et Mairie du 4ème ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation.

    Les lignes 104A, 104B et 141 ne circulent plus.

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