Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Le rythme soutenu de l'actualité se fait aussi ressentir à Lyon. Retour sur les moments qui ont marqué la semaine.

Rachat du BHV Marais de Paris, alertes à la bombe à l'Académie de Lyon, première greffe du larynx, crues impressionnantes, et manifestation pour la paix à Gaza ...Voici les temps forts qui ont rythmé l'actualité de cette semaine du 13 au 19 novembre à Lyon.

Des Lyonnais acquiert le BHV Marais de Paris

Jusqu’ici propriété des Galeries Lafayette, le BHV Marais, vieux de près de 70 ans a été racheté par les Lyonnais Frédéric et Maryline Merlin, fondateurs de la Société des Grands Magasins (SGM). Le modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées. Toutefois, selon l'AFP, l'opération comprend également le rachat du magasin de Parly 2. Il s'agit d'un enseigne BHV située dans le centre commercial Westfield Parly 2 dans les Yvelines, près de Versailles.

22 collèges de l’Académie de Lyon ciblés par une alerte à la bombe lundi dernier

Ce lundi 13 novembre à 5 heures, 22 écoles du Rhône, de l’Ain et de la Loire ont été la cible au même moment d'une alerte à la bombe. Selon l'Agence France Presse (AFP), ces établissements, tous localisés dans l'Académie de Lyon, ont reçu un e-mail évoquant le conflit entre Israël et le Hamas, accompagné d'une demande de rançon de plusieurs millions d’euros. Les cours ont été interrompus afin de procéder à des vérifications. L'Université catholique de Lyon a également été touchée par l'alerte. Mardi 14 novembre, ce sont 25 nouvelles alertes à la bombe qui ont été déclenchées dans la même Académie de Lyon.

La première greffe de larynx en France réalisée aux HCL de Lyon

Annoncée ce mardi 14 novembre, une greffe de larynx a été réalisée avec succès aux Hospices Civils de Lyon (HCL) les 2 et 3 septembre derniers, une première en France. La patiente, âgée de 49 ans, "va bien" et pourrait retrouver "durablement" l’usage de la parole dans les mois à venir, se sont félicités dans un communiqué les HCL. Dix ans de travail et de recherche ont été nécessaires. Enfin, il aura encore fallu attendre deux mois avant d'annoncer la grande nouvelle, "afin de s'assurer du bon état de santé de la patiente", ont précisé les HCL. Cette opération est la 4e du genre réalisée dans le monde, parmi celles qui ont été documentées.

Le Rhône et la Saône ont débordé en milieu de semaine

Mercredi 15 novembre, le Rhône a débordé jusqu'à 2,60 mètres aux alentours de 16h30 provoquant des inondations au niveau de la rive gauche. Idem pour la Saône. Jeudi matin, malgré la levée de l’alerte orange, le Rhône atteignait toujours un niveau élevé. Impossible dès lors d'accéder aux péniches, restaurants et pistes cyclables. De manière générale, la semaine a été marquée par de fortes crues, lesquelles ont impacté fortement la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque sept départements ont été placés simultanément en vigilance jaune. La Haute-Savoie a notamment atteint l'alerte rouge.

Des milliers de personnes défilent sur la Presqu'île pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza

15 000 personnes, 7 600 d'après la Préfecture, se sont rassemblées place Bellecour pour demander l'arrêt des combats entre Israël et la Palestine ce samedi 18 novembre.

"Depuis le début du conflit, nous comptons 1,6 millions de déplacés et 12 000 assassinés parmi lesquels nous dénombrons 4 700 enfants. À l'échelle de la population en France, cela réprésente la mort de 325 000 personnes. Nous parlons d'un charnier à ciel ouvert, martelait les organisateurs lors d'une allocution. On ne se laissera pas diviser par ceux qui prône l'antisémitisme et l'islamophobie. Emmanuel Macron a donné carte blanche au boucher Netanyahou. La France n'a qu'une seule chose à faire : cessez toute complicité avec les drames qui surviennent à Gaza".

Après avoir entonné des chants à la gloire de la Palestine et d'autres hostiles à Israël et au gouvernement français, le cortège s'est déplacé jusqu'à la place des Terreaux, avant de revenir au point de départ.