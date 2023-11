Un département d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance rouge crues

Des risques de crues "exceptionnelles" en cours sur l’Arve ont poussé Météo France à placé la Haute-Savoie en vigilance rouge crues ce mercredi 15 novembre.

Neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance pour des risques de crues ce mercredi 15 novembre. Trois sont en jaune (Le Puy-de-Dôme, l’Ardèche et la Loire), cinq sont en orange (l’Ain, le Rhône, la Drôme, l’Isère, la Savoie) et un est en rouge, le plus haut niveau de vigilance de Vigicrues, la Haute-Savoie.

Le secteur de l'Arve Aval sous étroite surveillance

"Ces risques de crues exceptionnelles concernent surtout l’Arve", où "les pluies de mardi ont provoqué la montée des eaux sur de nombreux tronçons", précise le service d’informations sur le risque de crues des cours d’eau en France. "Les précipitations abondantes combinées à une limite pluie-neige exceptionnellement élevée pour la saison, aux alentours de 3000m en journée de mardi, ont généré une réaction hydrologique très importante sur l’Arve", ajoute l’organisme.

La rivière l’#Arve en furie dans sa traversée de Bonneville en Haute-Savoie.



Sur cette partie, la rivière est en vigilance orange #crues. C’est du rouge en amont. Prudence.



Valerie M-Chambet/Facebook#inondation #VigilanceRouge pic.twitter.com/GFpCc5M9Cw — Kévin Floury (@kevinfloury) November 14, 2023

🌊 Images de la crue majeure de l'#Arve en cours à #Sallanches en #HauteSavoie. Ce tronçon a été placé en vigilance ROUGE par Vigicrues avec un pic de crue attendu en milieu de nuit. (vidéo La Galerie des Alpes, Titouan Fevre) pic.twitter.com/K8nEscOV7w — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 14, 2023

La perturbation pluvieuse s’est finalement évacuée vers l’Est dans la soirée de mardi, après des cumuls qui "correspondent aux quantités mensuelles de précipitations habituellement observées", souligne Météo France. En fin de nuit, les niveaux étaient en cours de stabilisation, selon, Vigicrue, qui ajoute qu’à "4h30 mercredi, le niveau d'eau mesuré à l'échelle de la station de Reignier-Esery était de 4m97 soit un débit estimé à environ 1200 m3/s, valeur proche du pic de crue".

Les déplacements restent à éviter

Les niveaux devrait désormais baisser dans la matinée, mais le secteur de l’Arve Aval (Etrembières, Gaillard, Annemasse, Vétraz-Monthoux, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Reignier-Esery, Scientrier), fait encore "l’objet d’une vigilance renforcée, des débordements ont impliqué des mises à l’abri et/ou des évacuations", prévient la préfecture de Haute-Savoie. Ce mercredi matin, le préfet a donc réitéré "son appel à éviter tout déplacement qui ne serait pas indispensable, à privilégier le télétravail autant que possible et à respecter les déviations mises en place sur les axes routiers".

130 opérations ont été menées par les pompiers de la Haute-Savoie depuis le début de l’épisode et plus de 110 personnes ont été prises en charge.