Le BHV Marais de Paris racheté par des Lyonnais 

Jusqu’ici propriété des Galeries Lafayette, le BHV Marais a été racheté par les Lyonnais Frédéric et Maryline Merlin, fondateurs de la Société des Grands Magasins (SGM).

Dévoilées au mois de février 2023, les négociations exclusives entamées entre les Galeries Lafayette la Société des Grands Magasins (SGM) pour le rachat du BHV Marais par la petite foncière lyonnaise ont finalement abouti. La cession de ce fleuron parisien du commerce à deux frères et soeurs lyonnais âgés d’une trentaine d’années, Frédéric et Maryline Merlin, a été officialisée vendredi.

SGM, spécialiste du commerce de centre-ville

Vieux de près de 170 ans, le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) Marais, qui était détenu depuis 1990 par les Galeries Lafayette entre désormais dans une nouvelle ère. SGM, qui s'est spécialisé dans la réhabilitation des actifs commerciaux de centre-ville en perte de vitesse, devra notamment redresser la barre du deuxième plus ancien grand magasin parisien après le Bon Marché, dont les difficultés se sont aggravées ces derniers années.

Les deux groupes se connaissent bien et n’en sont pas à leur première affaire. En 2021, SGM avait déjà racheté sept magasins régionaux aux Galeries Lafayette, à Dijon, Angers, Limoges, Orléans, Grenoble, Reims et Le Mans. "On est une société qui travaille pour le commerce de centre-ville depuis plusieurs années et avoir l'opportunité de mettre à profit notre savoir- faire" dans un magasin comme le BHV, "c'est juste fou", avait réagi en février auprès de l'AFP Frédéric Merlin, le président de la société lyonnaise qui compte 700 salariés, au début des négociations entre les deux groupes.

Le modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées. Toutefois, selon l'AFP, l'opération comprend également le rachat du magasin de Parly 2. Il s'agit d'un enseigne BHV située dans le centre commercial Westfield Parly 2 dans les Yvelines, près de Versailles.