Pierre Oliver (LR) : “Maintenant il faut rassembler plus large” - (vidéo)

Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et président du groupe LR au conseil municipal de Lyon, est l’invité de 6 minutes chrono. Il revient sur la désignation de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains à l’élection présidentielle.

Le porte-parole régional de Valérie Pécresse savoure la victoire de sa candidate au congrès des Républicains. Un succès qui, pour Pierre Oliver, s’est construit sur les plateaux télés : “Elle a su s’imposer dans les quatre débats (…) il y a deux sujets qu’elle aborde plus que les autres : l’environnement et l’éducation. Sur le reste, il y avait un large consensus”.

Sorti de la case primaire, Pierre Oliver se tourne déjà vers la suite : “Maintenant il faut rassembler plus large, aller chercher des électeurs de centre droit ou ceux qui auraient pu partir plus à droite. Il faut faire un consensus comme ont su le faire Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy en leur temps”.

Comme Valérie Pécresse, il promet à Éric Ciotti de lui laisser une place à lui comme à certaines de ses idées. “Nous renvoyons une image d'unité et cela nous permettra de remporter l'élection présidentielle (…) Cette primaire nous a permis de créer une dynamique. Les Républicains se cherchaient jusque là”, estime-t-il.