Le rappeur d’extrême droite "Millésime K" annule son concert près de Lyon

Depuis quelques jours, l’annonce de la tenue d’un concert du rappeur d’extrême droite Millésime K près de Lyon faisait beaucoup réagir au niveau local, plusieurs personnes ayant demandé son annulation. Le Lyonnais a finalement annulé l’évènement.

Déjà déprogrammé à Grenoble, où il devait lancer sa tournée "Patriote", le rappeur lyonnais "Millésime K", dont les raps très engagés sont associés aux positions de l’extrême droite, vient de connaître une nouvelle déconvenue. Le concert qu’il devait donner samedi 11 mars dans l’Ouest lyonnais a été annulé, alors que la polémique enflait à Lyon depuis l’annonce de sa venue.

Le patron de la salle annule

Plusieurs organisations de gauche, dont le parti NPA 69 et des élus écologistes de la Ville de Lyon, avaient demandé à la préfecture du Rhône d’interdire le concert en raison de potentiels troubles à l’ordre public et des propos haineux qui pouvaient être proférés lors de cet évènement. Interrogé sur le sujet ce mercredi matin en amont du conseil municipal, le maire de Lyon Gregory Doucet assurait ne pas avoir eu de retour, à ce stade, suite à la demande de la mairie. De leur côté, les services de la préfecture du Rhône nous avaient expliqué en milieu de journée être en train d'évaluer la situation.

Finalement, avant même qu’une décision ne soit prise par les autorités locales, c’est le gérant de la salle où devait se tenir le concert qui a décidé de mettre fin à l’évènement. Interrogé par nos confrères de Tribune de Lyon, Christian Chante, le patron de la Manade à Chasselay, explique "Je ne connaissais pas ce jeune homme et n’étais pas au courant de la dimension politique de ce concert. […] J’ai demandé l’annulation du contrat et je vais le rembourser, je ne veux pas d’histoires". En fin d’après-midi, il était toutefois encore possible de réserver des places pour l’évènement sur le site de Millésime K.

Encore 25 dates programmées en France

Très populaire dans les milieux d’extrême droite, le rappeur qui compte 700 000 abonnés sur TikTok doit encore se produire à Marseille le 17 mars, Montpellier le 18 mars, Lille le 25 mars, Clermont-Ferrand, le 1er avril, Paris le 8 avril ou encore Strasbourg le 14 avril. Au total, 25 dates sont encore programmées, dans des lieux dont le nom n’est communiqué qu’aux détenteurs de billets, une semaine avant la tenue du concert.