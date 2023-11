Un cortège sauvage d’une centaine d’individus vraisemblablement associés à l’ultra-droite a traversé la Presqu’île lundi soir "Pour Thomas", malgré un arrêté d’interdiction de la préfecture.

Lundi soir, une centaine d’individus est descendue dans les rues de Lyon, formant un cortège sauvage au son de chants anti-immigration. Le groupuscule identitaire "Les Remparts" n’a pas revendiqué l’action, mais c’est bien lui qui, quelques heures auparavant, avait relayé sur ses canaux une invitation à se rassembler place Maréchal-Lyautey, dans le 6e arrondissement, "pour Thomas", avant la prise d’un arrêté interdisant le rassemblement.

Huit interpellations

Sur une vidéo partagée dans la soirée sur la boucle Télégramme du groupe identitaire on peut notamment voir une centaine de personnes vêtues de noire, fumigènes rouge en main, scander "Français avec toi, tu es ici chez toi" en passant rue Jean-Tournes, entre la place de la République et la place des Jacobins. Regroupés derrière deux banderoles sur lesquelles on pouvait lire "L’immigration tue" et "La jeunesse lyonnaise avec Crépol", ils ont traversé la Presqu’île en scandant des propos anti-immigration, comme l'"Islam hors d'Europe", avant d’arriver place des Terreaux.

🚨Alerte : une centaine de fascistes armés sont actuellement en expédition raciste dans les rues de Lyon.



Ils ont circulé sur toute la presqu’île : soyez vigilants et ne restez pas seuls !! pic.twitter.com/MbPLN1q69G — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) November 27, 2023

Peu après 20 heures, les forces de l’ordre ont finalement dispersé le cortège sauvage. Plus tard dans la soirée, huit personnes ont été interpellées dans le 5e arrondissement de Lyon. Toutes ont été placées en garde à vue selon la préfecture du Rhône.

Un nouvel incident qui intervient seulement deux semaines après qu’une "soixantaine de sympathisants d’ultra-droite", pour reprendre les termes de la préfecture, ont agressé les participants d’une conférence organisée par le collectif Palestine 69 dans le Vieux-Lyon. Sept personnes avaient été blessées et trois avaient dû être transportées à l’hôpital. Un homme, présenté comme militant de l’ultra-droite par le procureur de la République de Lyon, avait été mis en examen puis placé en détention provisoire à l’issue de cette soirée.

