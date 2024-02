Attaque d'une conférence sur Gaza à Lyon : neuf personnes en garde à vue

Neuf personnes suspectées d'avoir participé à l'attaque d'une conférence sur Gaza à Lyon le 11 novembre ont été placées en garde à vue.

Selon une information de Tribune de Lyon, neuf personnes suspectées d'être en lien avec des groupuscules d'extrême droite ont été placées en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une vaste opération de police judiciaire, moins de trois mois après l'attaque d'une conférence sur Gaza à Lyon le 11 novembre 2023.

Sept personnes blessées

Pour rappel, la conférence organisée dans le local associatif La Maison des passages dans le quartier de Saint-Georges dans le Vieux-Lyon, avait été attaquée par un groupe d'une cinquantaine de personnes cagoulées, armées de feux d'artifice, de bâtons et de gazeuses.

Sept personnes avaient été blessées et une seule personne avait été interpellée alors que les individus s'étaient dispersés en direction de la place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. La police judiciaire a pu identifier les participants présumés à partir des images de vidéosurveillance et des investigations téléphoniques.

Des interpellations qui interviennent alors que ce mardi, l'ancien porte-parole du groupe identitaire Les Remparts et un jeune homme né en 2023 ont été condamnés à six et 24 mois de prison ferme pour une agression raciste le 1er février dernier.

