Le "plus grand mâchon du monde" fait son retour à Lyon en mai

Pour la quatrième fois, le Lou Rugby propose son grand mâchon. Il aura lieu samedi 13 mai. Au programme : bons plats lyonnais et solidarité.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour "le plus grand mâchon du monde." Samedi 13 mai à 9 heures, le Lou Rugby organise la 4e édition de son "Grand Mâchon LOU." C'est un évènement caritatif qui réunira 1 500 personnes au Matmut Stadium de Gerland. Tous les profits réalisés seront reversés aux associations : Les étoiles filantes et SOS Préma & bébés hospitalisés.

Au programme de l'événement : bons plats lyonnais "pour la bonne cause." Ce sont les chefs Olivier Paget et Sandrine Huit qui seront aux commandes, derrières les fourneaux, pour proposer respectivement l'entrée et le plat principal. Pour s'inscrire, la billetterie est ouverte en ligne, sur le site du Lou, les places sont limitées.