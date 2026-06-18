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Le siège de Lyonbiopôle. Crédit : Google Street View

Comment Lyonbiopôle compte renforcer l’innovation en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par LR

    • Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle a présenté sa nouvelle stratégie pour consolider l’écosystème régional de la santé, dans un contexte de mutations technologiques et économiques.

    Face aux bouleversements qui touchent le secteur de la santé, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes entend franchir une nouvelle étape. Le pôle de compétitivité, qui fédère 236 adhérents, a dévoilé une feuille de route destinée à renforcer l’innovation et l’attractivité de la région, première en France pour la production pharmaceutique.

    Cette stratégie s’articule autour de quatre axes : mieux accompagner les acteurs de la filière, soutenir les projets les plus prometteurs, participer à la construction du système de santé de demain et consolider son modèle de partenariat public-privé. Lyonbiopôle souhaite notamment accélérer le développement des biomédicaments, des nouvelles thérapies, des dispositifs médicaux, de la santé numérique ou encore des technologies liées à l’intelligence artificielle. Une force de "business development" mutualisée doit voir le jour dans les prochains mois, tandis que le projet d’un nouveau centre d’innovation "Biotech/Techbio" est toujours à l’étude.

    Élaborée après une vaste concertation menée en 2025, cette feuille de route vise à conforter la place d’Auvergne-Rhône-Alpes parmi les principaux écosystèmes européens de l’innovation en santé.

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