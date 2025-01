Depuis le 1er janvier, une nouvelle mesure limite les installations de chirurgiens-dentistes dans les zones "sur-dotées". Parmi celles-ci, le 2e, 3e et 6e arrondissements de Lyon sont concernés, on vous explique.

Depuis le 1er janvier, les chirurgiens-dentistes ne sont plus libres de s'installer dans certaines zones du territoire, dont le 2e, 3e, et 6e arrondissement de Lyon. La convention signée par l'Assurance maladie prévoit en effet, que ces professionnels de santé ne bénéficient plus de la convention de l'Assurance maladie si ceux-ci s'installent en zone "sur-dotée". En d'autres termes, les chirurgiens-dentistes décidant de s'installer dans une zone où le nombre de professionnels est jugé "trop important", ne pourront plus offrir de soins remboursés à leurs clients.

Ainsi, pour pouvoir s'installer dans une zone définie par l'ARS (agence régionale de santé) de "sur-dotée", le chirurgien-dentiste devra attendre le départ d'un de ses confrères. La mesure s'applique aux dentistes libéraux, mais également aux centres dentaires salariant des dentistes.

Lutter contre les déserts médicaux

Un dispositif mis en place afin de lutter contre les déserts médicaux et re disperser le nombre de professionnels dans les régions. Découpés en cinq catégories : zone non-prioritaire, zone très dotée, zone intermédiaire, zone sous-dotée, zone très sous dotée, les territoires écopent de différents traitements selon leur catégorie. Si un chirurgien-dentiste ne peut s'installer dans une zone non-prioritaire, à l'inverse, celui qui décide de s'implanter en zone très sous-dotée bénéficiera d'une aide forfaitaire à l'installation de 50 000 euros.

Avec plus de 80 territoires "sous-dotés", le département du Rhône compte également quatre zones "non-prioritaires", dont le second, 3e, 6e arrondissement lyonnais, mais également la commune de Saint-Fons. Un zonage ne permettant pour l'instant pas aux dentistes de s'implanter, mais qui sera réétudié dans deux ans afin d'être ajusté. Carte du zonage conventionnel consultable sur ce lien.

