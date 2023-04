La 2e édition du festival artistique Airt de famille investit le musée des Tissus à Lyon pendant trois mois, à partir du 29 avril.

En poussant les portes du musée des Tissus, on se retrouve nez à nez avec des œuvres d'art "recyclées". À partir du 29 avril, les Lyonnais pourront y découvrir la seconde édition du festival artistique Airt de famille, une exposition entièrement réalisée par des artistes à partir d'objets de récupération. Pendant trois mois, jusqu'au 30 juillet, le musée des Tissus et des Arts décoratifs, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera ces oeuvres d'art recyclées, un événement "éco-responsable et participatif" selon l'organisateur Omart.

L'an passé, le festival avait reçu plus de 10 000 curieux entre les murs de l'ancien siège de la Caisse d'Épargne. Cette année, l'équipe Omart voit les choses en grand en investissant ce musée fermé au public depuis 2020 et qui devrait faire l'objet d'une réouverture partielle à partir de 2026. "On a été frustré l'année dernière de présenter tout le travail des artistes un mois seulement au grand public. Cette année on ouvre l'exposition 13 semaines et de pouvoir", se réjouit Gaëlle Viegas, fondatrice de l'incubation d'Omart.

Plus de 500 objets récoltés

Sur les 2 000 m2 du musée, les artistes de la région lyonnaise se sont partagé les salles et ont transformé près de 500 objets du quotidien donnés par les Lyonnais. Pour rappel, lors de la première étape du festival en mars dernier, les Lyonnais avaient été invités à venir déposer un objet pour qu'il soit transformé sous la patte des artistes.

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

Comme dans un labyrinthe, le visiteur est invité à se perdre dans les allées, et chaque pièce offre l'opportunité de découvrir un nouveau thème. Les 27 artistes mis à contribution ont eu trois semaines pour repeindre, décorer et mettre en scène les salles, faisant du musée une oeuvre d'art en lui-même. Parmi les objets confectionnés, on retrouve des livres, des planches de bois, des skis, des tabourets, des tuyaux de chantier, des boules à facettes, une raquette de tennis, des guitares ou encore des chaussures. Par exemple, dans la première salle dont la décoration a été confiée à l'artiste plasticienne Axelle Fernandez les visiteurs seront immergés au cœur d'un chapiteau de cirque.

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

Lors de cette exposition, trois artistes étrangers originaires d'Italie, de Barcelone en Espagne et du Portugal présenteront également leur travail. Des artistes de la précédente édition ont également décidé de remettre le couvert, à l'image de Myet, avec ses mandalas, Osru, avec ses œuvres inspirées de l'espace, ou encore Bleg, en noir et blanc.

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

Le festival airt de famille conçu par Omart au Musée des Tissus. @ Cheyenne Gabrelle

Des ateliers participatifs

L'équipe Omart promet également au public la découverte d'un lieu vivant et "agréable" avec stand de boisson et un stand de restauration rapide qui changera chaque semaine. Aussi, aucune journée ne devrait se ressembler au musée des Tissus puisque chaque jour une animation différente sera proposée. Parmi les temps forts, des ateliers créatifs et participatifs dans lesquels les visiteurs pourront s'initier à l'aquarelle, à la photographie, des événements ponctuels sur des thématiques liées à l'économie circulaire : friperie, marché aux plantes, brocante, etc. Les visiteurs pourront également faire sérigraphier ou broder t-shirt et tote bag à partir d'une œuvre des artistes.

Le programme du festival est à retrouver sur le site Airt de famille.

