La direction du géant américain a annoncé la fermeture de l’usine Aventics en Haute-Savoie d’ici 2027. La grande majorité des 165 emplois serait supprimé.

L’expert mondial des technologies industrielles qui fournit une automatisation avancée a dévoilé son projet de réorganisation le 19 mai 2026. Il implique la fermeture de son site spécialisé dans les systèmes pneumatiques située dans la vallée de l’Arve. Fondée en 1890 à Saint-Louis dans le Missouri, Emerson Electric fournit une large gamme de services d'ingénierie aux industriels et commerciaux allant des technologies de climatisation aux moteurs électriques et systèmes de contrôles.

Mais l’entreprise met en avant une « une baisse drastique de la demande en Europe » pour justifier la fermeture de son site installé en Haute-Savoie depuis 1961, mais également ceux en Hongrie et en Allemagne.

Une décision qui menace directement les employés du site local. Sur l’ensemble des 165 collaborateurs, seulement 20 postes seraient maintenus rapportent Les Echos. Les syndicats avaient appelé à la mobilisation le jeudi 11 juin 2026. Au total, entre 180 et 200 personnes ont manifesté dans le centre-ville de Bonneville, rapportait le Dauphiné Libéré.

Le choix de fermer le site haut-savoyard inquiète également au plus haut sommet de l’Etat. Le lendemain, le sénateur de la Haute-Savoie, Hervé Loic (Union centriste) a interpellé le ministre délégué de l’Economie à propos de cette fermeture. Bien que le sénateur reconnaisse que « les résultats ont connu un léger recul ces dernières années », il loue néanmoins le savoir-faire, l’engagement et la capacité d’adaptation des quelques 165 employés. Il demande également au gouvernement d’interroger la direction d’Emerson à propos du maintien de l’activité industrielle et de l’accompagnement des salariés. Affaire à suivre.