Lyon : un cambrioleur interpellé ivre en possession de deux vélos volés

Un homme de 36 ans a été arrêté samedi à Lyon dans la nuit après avoir tenté d'escalader la palissade d'un pavillon. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Les policiers ont été requis samedi 10 janvier vers 3 h 15 par le Centre d'Information et de Commandement pour un individu en train de dégrader la palissade d'un pavillon et d'essayer de l'escalader dans le 3e arrondissement de Lyon. Un équipage s'est rendu sur place et, ne trouvant personne devant la résidence, a effectué des recherches pédestres avec le signalement transmis.

Les policiers ont repéré un individu correspondant au descriptif, en possession de deux vélos dont il ne pouvait justifier la provenance. Palpé par mesure de sécurité, il portait différents outils. Après vérifications, les deux vélos sont apparus volés. L'homme, en état d'ivresse, a été interpellé et sa garde à vue différée.

Des constatations ont été effectuées dans le pavillon visé et la victime a déposé plainte, ainsi que les propriétaires des vélos qui ont été restitués. Le mis en cause, âgé de 36 ans, sans domicile fixe et de nationalité algérienne, s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Déféré au parquet de Lyon, il a été jugé le 12 janvier et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.