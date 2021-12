Le métro B arrive à Saint-Genis-Laval fin 2023 : la première soudure de rail réalisée ce 8 décembre

La ligne B du métro lyonnais sera prolongée d'Oullins-Gare vers les Hôpitaux-sud de Saint-Genis-Laval fin 2023. Les travaux continuent. Le 8 décembre, la première soudure de rail a été effectuée. Le nouveau tunnel fera 2,4km.

Le métro à Saint-Genis-Laval, c'est pour 2023. "Ce mercredi 8 décembre marque par une étape importante pour ce chantier d’envergure, après la fin du creusement du tunnel de 2,4 km entre Oullins et Saint-Genis-Laval et du démontage du

tunnelier : la première soudure de rail", explique le Sytral.

Ces travaux d'aménagement des infrastructures et des voies ferrées devraient s'achever dans un an, en décembre 2022. Pas moins de 1600 soudures sont prévues.

Deux nouvelles stations prévues

Deux nouvelles stations sont prévues lors de cette prolongation de la ligne B du métro lyonnais : Oullins-Centre et Hôpitaux-Sud.

"La suite des travaux comprendra le réglage des voies, le montage des 4 appareils de voie, la pose des pistes de roulement et des barres de guidage puis à l’automne 2022, les travaux de raccordement à la voie existante au niveau du square Orsel", souligne le Sytral.



Les travaux se poursuivront ensuite dans le tunnel avec la pose des équipements de sécurité (passerelles d’évacuation, éclairage, ventilation, surveillance incendie, systèmes de télécommunication, panneaux d’évacuation) et de tous les dispositifs liés à la circulation des trains (signalisation et pilotage automatique).

Le calendrier de la suite des travaux :