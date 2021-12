Fin de la consultation "métros" à Lyon ce mercredi : quelle ligne choisir ? Retrouvez tous les 6' chrono sur les métros

Suite et fin ce mercredi 15 décembre de la consultation lancée depuis le 21 septembre par le Sytral autour de l'avenir du métro à Lyon. 4 projets de prolongation ou de nouvelle ligne sont soumis à la concertation. C'est le dernier jour pour participer.

Le Sytral a lancé depuis le 21 septembre, et pour trois mois, "une consultation pour garantir l'intérêt général sur le développement futur du réseau métro". En résumé, une question assez simple : faut-il encore développer le métro à Lyon ? Et où ?

4 projets de prolongation ou de nouvelle ligne sont soumis à la consultation :

la prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour)

vers Décines-Meyzieu (coût selon le Sytral d'environ 1,6-1,7 milliard d'euro, avec 50 000 voyages/jour) la prolongation du métro B vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour)

vers Caluire-Rillieux (coût de 2,2 à 2,7 milliards d'euros, avec 70 000 voyages/jour) la prolongation du métro D vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour)

vers La Duchère (coût 1 à 1,2 milliard d'euro, avec 40 000 voyages/jour) la création d'une ligne E vers Lyon 5e - Tassin (coût 1,5 à 2 milliards d'euros, avec 100 000 voyages/jour)

Décision du Sytral début 2022

Après différents ateliers, la consultation touche à sa fin. Un forum de clôture est organisé ce jeudi 16 décembre. En visio, en raison de la situation sanitaire. Pour s'inscrire, rendez-vous ici. Ensuite, au début de l'année 2022, le Sytral va prendre sa décision. Et décider s'il met en route aucun, un, ou plusieurs projets de métro à Lyon. Pour l'instant, bien malin celui qui est capable de dire quelle sera la décision du Sytral en 2022. Car les écologistes sont souvent accusés par l'opposition d'avancer masqués sur le sujet. Et aussi divisés. Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, expliquait début octobre ne pas avoir d'avis tranché sur le métro. "Sur le métro, je n'ai pas le même niveau de conviction, c'est aussi simple que ça. Je suis ouvert. Je suis encore dans l'interrogation", soulignait-il. Des interrogations à retrouver ici.

Pendant toute la concertation, Lyon Cap' a donné la parole à différents intervenants sur les projets. Notamment dans nos émissions 6 minutes chrono.