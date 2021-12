Des chutes de neige attendues jusqu'en plaine vendredi dans la région

Prudence dans la région. Des chutes de neige sont attendues vendredi dans la région. Jusqu'en plaine.

Les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme sont notamment concernés par cette vigilance. Les départements ont été placés en alerte par Météo France à partir de ce jeudi soir minuit.

Vigilance également dans l'Ardèche, en Savoie et en Haute-Savoie.

"Des chutes de neige en plaine se produiront demain matin dans l'est de la France, avec l'arrivée d'une perturbation au contact de l'air froid. On attend de 1 à 5 cm des Ardennes à la Bourgogne et aux vallées alpines", explique de son côté La Chaîne Météo.



Des chutes de #neige en plaine se produiront demain matin dans l'est de la France, avec l'arrivée d'une perturbation au contact de l'air froid. On attend de 1 à 5 cm des Ardennes à la Bourgogne et aux vallées alpines. Une #alerte météo sera émise à midi à ce sujet❄️❄️❄️ pic.twitter.com/lx75Lr34Kx — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 9, 2021

50 cm de neige attendus vendredi en Savoie

"En raison de chutes de neige exceptionnelles demain dans la journée du vendredi 10 décembre, Pascal Bolot, préfet de la Savoie, appelle les automobilistes accédant aux stations de ski du département à être particulièrement vigilant", explique la Préfecture de la Savoie ce jeudi.

"Dès le lever du jour, les chutes de neige auront lieu sur l’ensemble des massifs savoyards. Elles seront intenses en matinée, notamment dans les vallées (20 cm environ à Albertville). L’épisode neigeux se poursuivra tout au long de l’après-midi et une partie de la nuit suivante. Au- dessus de 1200 mètres d’altitude, il est attendu 50 cm de neige au moins", ajoute le Préfet de la Savoie.