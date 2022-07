Le métro B à l'arrêt pour travaux trois soirs de suite la semaine prochaine

Le métro B sera à l'arrêt les 4, 5 et 6 juillet de la semaine prochaine pour cause de travaux. Des bus relais seront mis en place.

Le samedi 25 juin, le métro B a franchi une étape avec la mise en service des nouvelles rames sans conducteur qui permettent d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’offrir une fréquence jusqu’à 2 minutes en heures de pointe. La prochaine étape concerne le prolongement jusqu’à Saint-Genis-Laval. Cette extension nécessite de poursuivre les travaux sur l’ensemble de la ligne B.

La ligne fermée pour travaux

Pour permettre aux entreprises de réaliser ces opérations, la ligne B fermera plus tôt certains soirs de la semaine prochaine, les lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juillet. Des travaux auront également lieu les lundi 18 et mercredi 20 juillet. Ces jours-là, le dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins s'effectuera à 21h15 et le dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes se fera à 21h25.

Des bus relais déployés

Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes. Le premier départ pour le sens Charpennes vers Gare d’Oullins s'effectuera à 21h18 et le dernier départ se fera à 00h18. Pour le sens Gare d'Oullins vers Charpennes, le premier départ s'effectuera à 21h32 et le dernier départ se fera à 00h12.