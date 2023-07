Malgré les retours de Lukeba, Barcola, Caqueret et Cherki, l'Olympique Lyonnais s'est incliné en amical ce samedi contre le Celta Vigo (1-0). Une troisième défaite de rang pour les Gones.



L'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la troisième fois consécutive en amical contre le club espagnol du Celta Vigo (1-0). Une troisième défaite consécutive après des revers contre Manchester United et Molenbeek. Le prochain et dernier rendez-vous de cette tournée estivale sera un match contre les Anglais de Crystal Palace, le 5 août. Les Lyonnais enchaîneront quelques jour plus tard - le 13 août - à Strasbourg pour la première journée de Ligue 1.

Lire aussi : À Lyon, ça chauffe entre Aulas et la nouvelle direction de l’OL

Le match

L'entraîneur Laurent Blanc a choisi de reconduire le même 11 de départ qui avait affronté Molenbeek. Par ailleurs, les internationaux espoirs, tels que Barcola, Caqueret, Cherki et Lukeba, ont fait leur retour dans le groupe, apportant ainsi une dynamique supplémentaire.

💬 Après la rencontre face au Celta Vigo, le coach Laurent Blanc s’est exprimé au micro d’@OLPLAY_Officiel !



🗣️ L’occasion de revenir sur ce quatrième match de préparation et sur le retour de nos 4 Espoirs !#RCCOL — Olympique Lyonnais (@OL) July 29, 2023



Les premières minutes du match ont été animées. Malgré ce début prometteur, la suite de la première mi-temps a été plus laborieuse pour l'équipe lyonnaise. Les transmissions de balle étaient moins précises et les enchaînements bien orchestrés se sont faits rares. Les joueurs de Vigo ont joué en contre-attaque rapide, obligeant Lopes à intervenir à deux reprises pour éviter que l'OL ne soit mené au score à la mi-temps.



La seconde période a été plus difficile pour l'Olympique Lyonnais, qui a éprouvé des difficultés à mettre en place son jeu. Malgré une possession du ballon, les joueurs ont eu du mal à trouver des solutions offensives face à une défense bien organisée du Celta Vigo. Les occasions de but se sont raréfiées pour les Gones. À la 66ème minute, Laurent Blanc a effectué cinq changements, faisant notamment appel aux espoirs de l'équipe. À la 73e minute, une confusion entre les défenseurs et le gardien Lopes a permis au Celta Vigo d'ouvrir le score. Malgré des opportunités en fin de match, l'OL n'a pas réussi à revenir au score et s'est incliné 1-0.