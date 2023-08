Le match entre l’OL et Montpellier décalé à cause de la canicule 

Initialement prévu à 17 heures samedi 19 août, le coup d’envoi du match de Ligue 1 opposant l’Olympique lyonnais à Montpellier sera finalement donné à 19 heures en raison de la canicule.

Suivant l’annonce faite mardi 15 août du report de deux heures du match de Top 14 prévu samedi entre Lyon et Toulon, la Ligue de football professionnel (LFP) a fait de même pour le match de Ligue 1 prévu entre Lyon et Montpellier. "En raison de l’alerte canicule dans le département du Rhône et des prévisions de très fortes chaleurs au Groupama Stadium durant l’après-midi, le coup d’envoi de la rencontre Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC, initialement programmé le samedi 19 août à 17h00, est décalé le même jour à 19h00", a expliqué jeudi 17 août la LFP dans un communiqué.

🚨 OL - Montpellier : coup d'envoi décalé à 19h00 🔴🔵



Nos retrouvailles au Groupama Stadium décalées de quelques heures ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) August 17, 2023

Alors que la ville de Lyon est touchée par la canicule depuis samedi dernier et que températures de 38°c sont annoncés ce samedi après-midi dans l’agglomération, jeudi, peu avant l’annonce de la décision de la LFP, l’entraîneur de l'OL Laurent Blanc s'était inquiété des effets de la chaleur sur la santé des joueurs. S'interrogeant sur l'opportunité de faire disputer le match contre Montpellier à 17 heures, le coach lyonnais avait alors déclaré "en rugby, le match de Lyon a été décalé de 16H00 à 18H10. C'est du bon sens, c'est tout. Mais les droits TV sont importants. C'est quand même la santé des joueurs qui devrait être déterminante et on sait très bien que ce n'est pas le cas".

