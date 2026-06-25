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Tiffany Joncour, déléguée départementale du Rassemblement national.

Démission de Tiffany Joncour : le tribunal rejette le recours déposé par des élus écologistes

  • par Loane Carpano
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    • Le recours déposé par des élus écologistes, visant à annuler la démission de Tiffany Joncour (RN) à Saint-Priest, a été rejeté par le tribunal.

    Elue à la Métropole de Lyon, à Saint-Priest et à l'Assemblée, la députée RN, Tiffany Joncour, avait dû se dessaisir de l'un de ses mandats. Elle avait ainsi choisi de démissionner du conseil municipal de Saint-Priest, pour ne pas cumuler plus de deux mandats et rester en règle.

    Une décision largement critiquée par les élus écologistes, Matthieu Vieira et Véronique Moreira. Selon eux, Tiffany Joncour aurait dû abandonner son mandat de député, ce dernier étant le plus ancien.

    Des élus saisissent la justice

    Les élus avaient donc décidé de saisir le tribunal administratif, lui demandant d'annuler sa démission de Saint-Priest, et de confirmer que celle-ci ne mettait pas fin à la situation d’incompatibilité. Selon les informations de Tribune de Lyon, le tribunal aurait rejeté ces demandes, estimant qu’elles ne relevaient pas du pouvoir du tribunal administratif.

    Lire aussi : Tiffany Joncour démissionne de son mandat à Saint-Priest

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