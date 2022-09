Le Marché Gare, entièrement rénové après quatre ans de travaux, est officiellement ouvert à Confluence.

L’établissement était fermé depuis quatre ans pour cause de rénovations. Aujourd’hui, il est enfin prêt à réouvrir ses portes. Véritable lieu de musiques vivantes, le Marché Gare de Lyon, à Confluence, est officiellement ouvert. Le premier concert dans cet espace fraichement rénové aura lieu ce vendredi 16 septembre. Il réunira le groupe SLIFT (heavy rock psyché) et le musicien Etienne Jaumet (électro).

Durant sa fermeture, le Marché Gare tenait la programmation hors-les-murs l’Échappée Sauvage dans plus de 50 lieux de l’agglomération lyonnaise. Les travaux ont été financés à hauteur de 1,9 M€ par la Ville de Lyon.

Des retrouvailles le 1er octobre

Du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre, le Marché Gare organise une semaine d’inauguration avec notamment le concert de Tropical Fuck Storm (garage punk noise) le 28 septembre et le vernissage d'une exposition. L’inauguration officielle aura lieu le samedi 1er octobre avec l'événement "Retrouvailles". Des animations gratuites sont prévues dès 17 heures. Des visites commentées du bâtiment seront organisées, un food truck sera mis à disposition pour se restaurer et des DJ seront sur place pour faire vibrer la musique.

Benjamin Petit, directeur du Marché Gare, souhaite "réinvestir le monde réel, redécouvrir le sensible et mesurer le présent". Il insiste sur le fait de "lutter contre le repli sur soi, ne pas se laisser happer par la vie digitale, aller à la rencontre de l’Autre plutôt que de le fantasmer".

De nombreuses nouveautés

Une salle de 400 places ainsi qu’un nouvel espace scénique de 100 places, appelé le Kiosk, offriront une variété de nouveautés au public. Ce nouvel endroit a pour but d’ "accueillir la musique comme le public, dans sa diversité", précise le directeur.

L’agence lyonnaise Graphéine propose une nouvelle identité graphique. La nouvelle billetterie, So Ticket, permettra un système collaboratif plus vertueux, solidaire et respectueux des droits individuels. Le site internet s’est également refait une beauté.

Pour plus d'informations, c'est ICI.