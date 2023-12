La papillote Révillon, l’esprit lyonnais de Noël

Grandes sagas d’entreprises. Fondé à Lyon en 1898, Révillon est le champion national de la papillote. En un peu plus d’un siècle, le chocolatier est parvenu à faire connaître ce produit local – lié pour toujours à Lyon – à tous les gourmands de France.

Sont-elles déjà dans votre salon ? À moins que, chez les gourmands, il n’en reste déjà plus. À l’approche des fêtes de Noël, les papillotes font leur grand retour dans les foyers lyonnais. À la ganache, pralinés, aux fruits, à la guimauve… ces petits chocolats emballés dans une citation historique, une sage pensée ou un mot d’amour traversent les siècles avec succès. Puisant leur origine entre Rhône et Saône d’après une légende du XVIIIe siècle (lire l’encadré), les papillotes sont solidement ancrées dans la culture lyonnaise, mais pas seulement. Depuis une vingtaine d’années, elles s’exportent dans toute la France, portées par des industriels régionaux. Parmi les maisons de chocolatier qui en confectionnent trône l’entreprise Révillon, championne nationale de la papillote.

Numéro trois du marché du chocolat de fin d’année en France, derrière l’Italien Ferrero et le Suisse Lindt, et devant Nestlé et Mars. Une réussite pour cette entreprise fondée en 1898 à Lyon, aujourd’hui installée à Roanne, qui produit plusieurs centaines de millions de papillotes chaque année. S’appuyant sur plus de trois cents recettes, Révillon est aussi présent sur le marché des chocolats des fêtes de Pâques. “Nous sommes parmi les rares à travailler avec des fruits secs entiers. C’est là qu’on se rapproche vraiment des grands chocolatiers en termes de qualité”, souligne Hubert Ducrot, directeur général depuis 2015.

1898 : Création par quatre amis