Canicule : une baisse de production nucléaire envisagée au Bugey et à Tricastin

Les fortes chaleurs qui touchent la Drôme et l’Ain poussent EDF à envisager une réduction de la production de ses centrales nucléaires du Bugey et de Tricastin dès ce week-end.

La canicule qui touche depuis samedi la vallée du Rhône s’intensifie en cette fin de semaine avec des températures qui approcheront les 40°c durant le week-end et la semaine prochaine. Des fortes chaleurs qui mettent à mal les centrales nucléaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes implantées au Bugey, dans l’Ain, et à Tricastin, dans la Drôme.

"En raison des prévisions de températures élevées sur le Rhône, des restrictions de production sont susceptibles d'affecter le site de production nucléaire de Bugey à partir du 19 août 2023", indique EDF. Ajoutant qu’à Tricastin les mêmes mesures sont envisagées "à partir du 20 août". Une réduction d’activitié indsipensbalbe pour respecter les limites de rejets thermiques imposées au central qui pompent de l’eau dans les rivières adjacentes pour se refroidir et qui rejettent ensuite cette eau, devenue plus chaude, dans ces mêmes rivières.

Un réacteur arrêté au Bugey en juillet

Au Bugey, deux des quatre réacteurs de la centrale sont ainsi refroidis grâce aux eaux du Rhône. Cette année, dès le mois de juillet EDF a dû arrêter l’un de ses réacteurs pour des raisons cumulées de "contraintes environnementales et d'une faible demande en électricité", rapporte l’AFP.

En cas de rejets trop chauds, alors qu’avec la canicule l’eau du fleuve est déjà plus chaude les conséquences pourraient notamment être néfastes pour la faune et la flore aquatique nous expliquait il y a un an Roland Desbordes, porte-parole de la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (Criirad) alors qu’en pleine canicule la centrale nucléaire du Bugey avait obtenu une dérogation pour rejeter de l'eau plus chaude qu'en temps normal. Pour l'heure aucune dérogation autorisant les centrales à continuer de produire au-delà des seuils d’échauffement n'a été annoncée.