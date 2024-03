Rap, danse et street-art : un concours pour célébrer la culture hip-hop

Le concours Hip Hop Talents remet le couvert pour une deuxième édition. Une journée de sélection à lieu le 1er juin à Lyon.

Les règles sont simples : les passionnés de rap, de danse et de street-art de tout l'hexagone ont jusqu'au 18 avril pour soumettre leur candidature. Dès lors, ils pourront espérer participer aux sélections régionales, lesquelles ont lieu à six dates différentes, dans l'une des six villes répertoriées, dont Lyon, le 1er juin. Ce jour, les candidats retenus s'affronteront lors d'une journée de "célébration de la culture hip hop" à travers différentes épreuves (battles de danse, rap contest et confrontation entre les street artists).

5 000 euros et une bourse d'accompagnement

Pour chacune des villes, un jury régional sélectionnera huit rappeurs, huit danseurs et quatre street artists. Ceux-ci auront la possibilité de briller lors de la finale de Hip Hop Talents, le 21 septembre à Paris. Le jury national, composé du rappeur Benjamin Epps, de l'animateur radio Fred Musa et de l'artiste de rue Alëxone, sera chargé d'élir un vainqueur pour les trois disciplines. Les grands gagnants remporteront un chèque de 5 000 euros et une bourse d’accompagnement personnalisée d’une valeur de 10 000 euros.

Informations pratiques. Date limite de candidature : 18 avril / Journée de sélection à Lyon : 1er juin / Finale nationale à Paris : 21 septembre.