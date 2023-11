Le LOU Rugby renoue enfin avec le succès

Après trois défaites de rang en championnat, le LOU Rugby s'est réconcilié avec la victoire en battant l'Aviron Bayonnais (42-29), ce samedi 25 novembre.

Il fallait à tout prix gagner devant son public pour éviter la crise. Malgré les premières minutes dominées par les visiteurs (0-3), les joueurs du LOU Rugby accélèrent au quart-d'heure de jeu. Inscrivant deux essais en 27 minutes, ils mènent finalement au coup de sifflet de la première mi-temps (17-3).

Au retour des vestiaires, les Rouge et Noir ne laissent aucun répit aux Bayonnais, qui encaissent un troisième essai à la 45e. Mais l'adversaire du jour est coriace et revient quasiment au score sept minutes plus tard avec trois essais (24-22). Alors, la machine lyonnaise se remet en marche et un drop, puis deux essais transformés plus tard, reprend de l'avance (42-22). Vaillants jusqu'au bout, les Bayonnais aplatissent une dernière fois dans l'en-but lyonnais, mais s'inclinent au bout du bout (42-29). Avec cette victoire bonifiée, le LOU rugby se donne de l'air et remonte provisoirement à la 10e place. L'Aviron Bayonnais demeure quant à lui à la 12e place.