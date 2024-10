Le LOU écrase le Stade Français et se rapproche du podium

Baptiste Couilloud, capitaine du LOU Rugby. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le LOU s'est largement imposé dimanche soir en clôture de la 6e journée de Top 14 face au Stade Français (35-3).

Il n'y aura pas vraiment eu de match dimanche soir sur la pelouse de Gerland. Le LOU n'a pas fait de détail et a eu en face de lui une équipe du Stade Français en perdition. Résultat, les Lyonnais se sont largement imposés 35-3 dans un match emballant.

Dans le sillage de l'intenable Baptiste Couilloud, capitaine du LOU et auteur d'un doublé, les hommes de Fabien Gengenbacher ont profité des largesses de la défense parisienne pour prendre rapidement l'avantage grâce à Monty Ioane dès la 12e minute. Un essai magnifique qui lançait parfaitement les locaux vers un succès bonifié.

A la mi-temps, les Lyonnais menaient 14-3, un score flatteur pour les visiteurs parisiens, complètement atones et très maladroits ballon en main. Après la pause, Couilloud avec son doublé (42e, 48e) et Dumortier (62e) sont venus aggraver le score et ont permis au LOU de finir tranquillement la rencontre.

Une victoire, la quatrième en six matchs de Top 14, qui permet au LOU de remonter à la 4e place du classement, derrière le trio composé de Bordeaux, Toulouse et La Rochelle. De son côté, le Stade Français, pourtant deuxième de la saison régulière l'année dernière, est 13e avec seulement six points au classement.