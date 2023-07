Le Hot Club organise une soirée Jazz en plein air à Lyon

Ce vendredi 21 juillet, le Hot Club organise une soirée Jazz à ciel ouvert dans le 3e arrondissement de Lyon.

La place Bahadourian dans le 3e arrondissement de Lyon accueillera une soirée Jazz en plein air organisée par le Hot Club vendredi 21 juillet. L'évènement débutera dès 20 h, avec un premier concert à 20 h 30 du Quinteto Tango Libertad de Joseph Bonneton.

Cette première partie durera une heure avant le concert de Ysaura Merino Quintet à 21 h 45, puis une jam session à 22 h pour clôturer la soirée. L'évènement est organisé en collaboration avec la Ville de Lyon dans le cadre du festival Tout l'monde dehors.

Lire aussi : Le Hot Club de Lyon souffle ses 75 bougies

On dit de lui que c’est le plus ancien club de jazz d’Europe encore en activité. Ce qui est sûr, c’est que les monstres sacrés s’y sont tous arrêtés, un soir tard ou un petit matin : le “Duke” Edward Ellington, le trompettiste et improvisateur de génie Dizzy Gillespie, le roi Louis Armstrong, la coqueluche de Harlem Count Basie, l’ange blanc du jazz Chet Baker, le “Président” Lester Young, le saxophoniste de légende Archie Shepp, le contrebassiste de jazz le plus enregistré de tous les temps Ron Carter, le boss du jazz funk et jazz fusion Herbie Hancock ou encore la “First Lady of Song” Ella Fitzgerald, assurent certains mais sur ce dernier arpège, les témoignages directs ne sont plus “combo”.

Une note en entraînant une autre, c’est au “Hot” qu’Erik Truffaz a commencé, que Jazz à Vienne – deuxième plus grand festival de jazz de France – a véritablement démarré, ou que Bill Clinton, au moment de son passage lors du G7 à Lyon en 1996, a soufflé quelques notes de saxo. Le Hot, un temple du jazz en France.