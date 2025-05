Atteint d'une maladie évolutive touchant les muscles, Antoine Durand s'est donné le défi de rejoindre Bucarest malgré son handicap. Accompagné de ses aides soignantes et conducteurs, le Lyonnais partira le 13 juillet prochain à bord de sa voiture adaptée.

Antoine Durand à 33 ans. Atteint de myopathie de Duchenne, une maladie évolutive touchant les muscles, il se déplace en fauteuil roulant électrique et dispose d'un respirateur. Il assure pourtant avoir du mal à se déplacer à Lyon, faute d'escaliers et d'ascenseurs trop souvent en panne dans le métro lyonnais. C'est pourquoi il a lancé le mouvement "un métro accessible à tous". À travers celui-ci, Antoine souhaite montrer que "la mobilité est un droit, et non un privilège."

Récemment, le jeune lyonnais s'est lancé le pari de rejoindre Bucarest en voiture. En traversant plus de 200 km et six pays européens, Antoine veut montrer que le handicap n'est pas une limite à la liberté, ni au rêve. "Ce projet est à la fois une aventure personnelle, un acte militant, et un appel à la société", affirme le jeune homme.

En impossibilité de prendre l'avion

Si Antoine a choisi la voie terrienne pour se rendre à Bucarest, ce n'est pas par choix mais par obligation. Les compagnies aériennes n'étant pas adaptées à ses besoins, le lyonnais est dans l'impossibilité de prendre l'avion. Déterminé à ne pas se restreindre, il se rendra à Bucarest dans son véhicule aménagé. Accompagné de ses deux auxiliaires de vie Sandrine et Sophie et de ses conducteurs Valentin et Michel, Antoine traversera la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Roumanie.

A travers ce voyage, il souhaite faire rêver d'autres personnes handicapées et faire réfléchir les décideurs : "En médiatisant ce projet, on ne parle pas que de moi. On donne une image positive du handicap. On interpelle. On sensibilise. On fait avancer la cause de l’accessibilité et des transports pour tous", affirme le lyonnais. Il partira en direction de Bucarest le 13 juillet prochain, avec une date de retour fixé au 20 juillet.

