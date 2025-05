Pfiou-Pfiou : "C'est l'histoire d'un gars qui a hérité de sa maman"

Les comédiens Alexandra Cholton et Olivier Martinez sont les invités de 6 minutes chrono / Lyon Capitale pour présenter leur pièce Pfiou Pfiou.

Les deux comédiens présentent leur nouveau spectacle, Pfiou Pfiou, à l'affiche au théâtre à l'ouest de Décines-Charpieu sur le plateau de 6 minutes chrono. "C'est d'abord une histoire d'amitié, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, c'est l'histoire d'un gars qui a hérité de sa maman, enfin d'une grande fortune, mais il a hérité que la moitié, c'est déjà pas mal, et puis il doit, pour avoir le reste, se marier", présente Oliver Martinez, co-auteur de la pièce.

Ils partagent la scène avec un visage bien connu des Lyonnais: Gwendal Peizerat. L'ancien champion olympique de danse sur glace puis conseiller régional s'est lancé un nouveau défi : le théâtre. "On voit que c'est un bosseur les sportifs sont des vrais bosseurs et il n'a rien lâché jusqu'au bout quoi et ils bossent ils bossent et ça paye et il est juste hilarant de toute façon il arrive avec sa petite bouille là non franchement c'est formidable et puis il est carré. C'est un vrai bonheur travailler avec un vrai pro", souligne Olivier Martinez.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Olivier Martinez et Alexandra Cholton

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital et aujourd'hui nous accueillons deux invités, Alexandra Cholton, bonjour. Et vous Olivier Martinez, bonjour. Alors vous êtes comédiens, vous êtes tous les deux à l'affiche d'une pièce qui s'appelle Pfiou Pfiou qui sera jouée les 16, 17 et 18 mai au Théâtre à l'Ouest à Dessines, notamment avant et après de tourner partout en France et notamment à Avignon cet été. Vous Olivier Martinez vous jouez dedans mais vous l'avez aussi co-écrit cette pièce avec Pascal Selem. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est l'intrigue générale de cette comédie ?

Alors tout vous dire je ne peux pas parce que sinon ça va spoiler mais par contre on retourne, enfin pas on retourne, on est dans les grands classiques de la pièce de théâtre comique, des grands boulevards en fait, qu'on regardait quand on était enfant auprès de notre papi, mamie, voire même papa et maman avec ces pièces de théâtre, on renoue avec ces pièces de théâtre comique, c'est une pièce de boulevard quoi. On se marre du début à la fin.

Avec toujours plein de rebondissements...

Plein de rebondissements, on a l'impression qu'on maîtrise. Quand on pense avoir compris mais non on n'a pas compris, ça recommence et on part en fait en deux mots, c'est d'abord une histoire d'amitié, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, c'est l'histoire d'un gars qui a hérité de sa maman, enfin d'une grande fortune, mais il a hérité que la moitié, c'est déjà pas mal, surtout ce qu'il a pris, c'était pas mal, et puis il doit, pour avoir le reste, il doit se marier, se caser, c'est un golden boy, et puis il a confié sa fortune à son meilleur ami Marc-Antoine, et je pense qu'il a fait une erreur, il va falloir retrouver des sous rapidement, et pour ça, son ami Marc-Antoine a fomenté une histoire qui va pas se passer comme prévu, et ils vont tous se retrouver dans de gros problèmes, et avec des rebondissements plus fous les uns que les autres.



Et vous, Alexandra Cholton, vous êtes un problème ou une solution dans cette pièce ?

Comment dire ? Je crois que je suis les deux en fait, c'est ça qui est génial. Je suis un peu l'eau et le feu en fait.

S'il n'y a pas de personnages qui sont foncièrement bons et de personnages qui sont foncièrement mauvais, c'est un peu ça aussi l'idée de cette pièce ?

Il y a quand même, on va dire que j'ai un peu plus de mauvais que de bons, mais quand même. Le seul bon, c'est Ludo.

Oui c'est vrai, c'est le seul bon, le pur, c'est Ludo, interprété par Gilbert Diaz.



Qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette pièce pour vous ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ? comédies de boulevard, il y en avait moins qui étaient proposées ?

Il y en avait moins, et puis à la base, c'est une vraie histoire d'amitié avec Olivier. Voilà, j'ai foncé tête baissée, je crois que je n'ai même pas lu jusqu'au bout, et j'ai dit ok, j'y vais, je fonce, et on y va. Et je ne regrette pas, parce que c'est ça qui fonctionne aussi, c'est l'alchimie entre tous ces personnages, et c'est ça qui est beau.

Et ces grands classiques, ils trouvent toujours leur public, mais est-ce qu'il y a autant de propositions de spectacles sur ces grandes comédies de boulevard, qui ont longtemps rempli un peu les salles ?

Ça revient, ça revient beaucoup grâce à Olivier Lejeune aussi, typiquement, ça revient et ça plaît, parce qu'on le voit d'ailleurs dans les grands théâtres, au théâtre Tête d'Or à Lyon, ça remplit, ils sont pleins tout le temps, et c'est ce genre de pièces justement qui est proposée.

Elle a la chance d'avoir avec nous Pascal Sellem, qui est vraiment… Pascal Sellem c'est un personnage que les gens connaissent, qui a co-écrit avec moi, et c'est un personnage qui… Pascal, on le connaît par ses caméras cachées, mais c'est un réel très très bon comédien, et on partage la mise en scène également, c'est un très bon metteur en scène, un très bon directeur d'acteur, et quant à moi ce qu'on croit, ces pièces comiques, on va dire de boulevard, c'est du papier millimétré, c'est difficile de mettre en place, et le rire c'est du sérieux, donc c'est beaucoup de travail, et il faut une bonne équipe, et on est six sur plateau, et il faut vraiment que ce soit une très bonne équipe pour que ça fonctionne.

Et les premiers, vous avez déjà joué cette pièce dans l'un à Péronas, vous avez reçu quel accueil du public, est-ce que vous les avez sentis pris par ces rebondissements que vous aviez imaginés ?

Carrément, c'était juste fabuleux, parce qu'en fait on n'avait aucune notion de ce que nous on est à l'intérieur, mais on ne savait pas si ça allait plaire ou pas, et ça a été, mais on n'en revenait pas, les gens étaient ravis, ils nous ont dit, mais on a besoin de ça, c'est du Monty Python, enfin ça leur a rappelé plein de choses en fait, franchement on a eu un accueil.

Et puis le fait de répéter, répéter, répéter, vous pouvez faire les meilleures blagues, les meilleures jokes, à force de les répéter et répéter, ils ne vous font plus rire, et donc quand vous arrivez au bout du bout, que vous faites vos points de représentation, c'est là où vous avez le sacre du public, la sanction du public, et c'est terrible, et donc vous arrivez là sur scène, et vous avez des convictions, mais en fait, ben non, en fait ça rigole tout le temps, et vous dites, tiens je ne pensais pas que ça ferait autant rire ça, et ça marche, et ça marche, ça marche et ça marche et voilà et et c'est vraiment le public qui décide et là on a eu un accueil on peut dire formidable incroyable on était vraiment très très content parce qu'on a eu un public extraordinaire des gens qui nous ont reçu aux arts dans l'air extraordinaire aussi et c'était très bien puis on a un plateau il faut les citer on a on a Gilbert Diaz on a Carole Benhamou on a Delphine Saroli on a Gwendal Peizerat.

A Lyon, on l'a connu avec différentes casquettes d'abord patineur sur glace champion olympique puis élu conseiller régional après il s'est essayé à la chanson là il s'essaye visiblement à la comédie comment vous jugez vous qui est une comédienne de métier comment vous jugez les premiers pas du néophyte

On voit que c'est un bosseur les sportifs sont des vrais bosseurs et il n'a rien lâché jusqu'au bout quoi et ils bossent ils bossent et ça paye et il est juste hilarant de toute façon il arrive avec sa petite bouille là non franchement c'est formidable et puis il est carré. C'est un vrai bonheur travailler avec un vrai pro.

Quand vous avez écrit la pièce vous pensiez à lui comment il est arrivé dans cette histoire ?

C'est arrivé sur le tard en fait on avait un je peux pas vous tout vous dévoiler parce que ça va spoiler on avait un rôle qui n'était pas matérialisé en fait dans la pièce et on a rencontré Gwendal donc à cette inauguration et c'est un garçon très sympathique et puis il nous dit son intention d'être dans le théâtre dit ben écoute si tu veux venir faire un essai vient faire un essai quoi et puis il est venu et ça tout de suite collé et puis on s'est toujours regardé on dit mais attends mais vient avec nous et puis il est rentré dans l'aventure avec nous et et on le regrette à aucun moment.