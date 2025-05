Mardi 13 mai, plusieurs cinémas lyonnais diffuseront la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes en direct. La transmission sera suivie de la projection du film d'ouverture Partir un jour d'Amélie Bonnin.

Vous n'avez pas pu vous rendre à Cannes ? Cannes vient à vous. Mardi 13 mai, plusieurs cinémas lyonnais diffuseront en direct la cérémonie d'ouverture du 78e festival de Cannes. L'occasion de vivre et de profiter des festivités depuis Lyon. La retransmission de l'ouverture se tiendra à 19h et sera suivie de la projection du film Partir un jour d'Amélie Bonnin à 20 heures.

Parmi les sites lyonnais qui dérouleront le tapis rouge : les cinémas Pathé de Bellecour et de Vaise, les cinémas UGC, le Comoédia (7e), et le cinéma Lumière de Terreaux. Les billets sont en vente aux tarifs réguliers des cinémas et sont réservables dès maintenant.

Diffusé à 20 heures, Partir un jour d'Amélie Bonnin a été choisi comme le film d'ouverture de cette 78e édition. Présenté en hors-compétition, le film retrace l'histoire de Cécile, qui, alors qu'elle s'apprête à réaliser son rêve d'ouvrir son propre restaurant gastronomique, doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise alors son amour de jeunesse...

