Le festival Romain de retour à Lyon pour sa quatrième édition

Le festival Romain sera de retour les samedi 5 et dimanche 6 octobre prochain, pour accompagner l'ouverture de l'exposition temporaire "Un Empire, des Peuples" au musée Lugdunum.

Le festival Romain va faire son retour à Lyon, pour sa quatrième édition. Devenu l'un des évènements phare de la rentrée culturelle dans la Métropole de Lyon, le festival avait accueillir plus de 35 000 visiteurs en octobre 2023.

A lire aussi : Exposition et festival : les Romains et le sens du spectacle à Lugdunum

Le public avait pu notamment assister à des reconstitutions historiques axées sur la pédagogie et la transmission. "Cette quatrième édition entrera en résonnance avec la thématique de la nouvelle exposition temporaire du musée" expliquent les organisateurs.

Durant deux jours, les samedi 5 et dimanche 6 octobre, les visiteurs sont attendus au musée Lugdunum. L'entrée sera gratuite et l'entrée se fera par la rue de l'Antiquaille pendant toute la durée de l'évènement. "Avec cette nouvelle édition, Lugdunum –Musée et théâtres romains nous immerge au sein d’un Empire puissant, composé de différents peuples dont les cultures et coutumes s’entremêlent, participant ainsi à sa force et sa richesse" complète Cédric Van Styvendael, vice président de la Métropole de Lyon délégué à la culture.