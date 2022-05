Le dernier lot de la ZAC de la Duchère livré, 15 ans après les premiers travaux

Le dernier lot de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Duchère (9e arr.) a été livré ce mardi 3 mai, en présence des élus de la Ville de Lyon et de la Métropole. Il s'agit de la nouvelle résidence "Albert Jacquard". Explications.

Oubliez les grandes tours des cités HLM, les cinq immeubles de la nouvelle résidence "Albert Jacquard", du nom du généticien lyonnais, dans la ZAC de la Duchère (Lyon 9), ne dépassent pas les 6 étages. Dernière pierre d'un projet lancé en 2004 sous le mandat de Gérard Collomb, le renouvellement d'une partie du quartier de la Duchère en éco-quartier, est arrivé à son terme. Pour l'occasion, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Renaud Payre, le vice-président de la Métropole en charge de l'habitat, Hélène Geoffroy, la présidente de la SERL et maire de Vaulx-en-Velin, et Raphaël Michaud adjoint à l'urbanisme à Lyon, étaient réunis pour cet événement. "Nous intervenons ici sur le temps long, en impliquant les habitants et avec du bâti de qualité, notamment sur les normes environnementales" se félicite Hélène Geoffroy. Pour mémoire, la ZAC de la Duchère a été le premier quartier du Programme national de rénovation urbaine à recevoir, en 2013, le label d'écoquartier.

1 875 nouveaux logements depuis 2003

Ces logements sociaux dernière génération vont pouvoir accueillir 220 locataires choisis "en veillant à une diversité des profils et des ressources" pointe Raphaël Michaud, aussi président de la Société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) qui s'occupe, entre autres, de l'attribution des logements. Au total, 66 appartements allant du T2 au T5, la plupart avec de grandes terrasses, composent cette résidence dont les loyers sont compris entre 250 euros et 700 euros. Une résidence très verte, qui prend place quasiment dans le parc du Vallon. Pour rappel, l'objectif de ces aménagements urbains était de passer de 80 à 56 % de logements sociaux dans ce quartier sensible, cela passant par la démolition de 1 711 logements en barres et la reconstruction de 1875 logements derniers cris comme cette résidence.

"Il y a les histoires que l'on construit et les histoires dont on hérite, celle-ci en fait partie et nous la recevons avec bonheur et humilité" le maire de Lyon, Grégory Doucet

Des travaux visant aussi à changer la mauvaise réputation de la Duchère, encore souvent connue pour ses éclats de “quartier à problèmes”. Dans les faits, les prix de l'immobilier s'élèvent à 2750 euros/m2, en hausse de 27% à la Duchère selon les données de la chambre des notaires du Rhône. Des valeurs encore loin de la moyenne du 9e arrondissement (4 160 euros/m2), mais suffisamment pour souligner un changement dans la perception du quartier, et donc des nouveaux habitants. Une croissance que ne manque pas de souligner Renaud Payre, vice -Président en charge du logement à la Métropole de Lyon : "renouveler des quartiers populaires c'est aussi participer à l'inflation des prix. Il faut donc faire attention. Si dans 20 ans, nos prédécesseurs n'ont plus la maîtrise de ces prix, alors ce sera un échec pour nous. Il faut de l'habitat participatif de qualité".

500 millions d'investissement à l'échelle de la ZAC

Pour les chiffres, 500 millions d'euros d'investissement public ont été mobilisés depuis 2003 pour la ZAC de la Duchère qui s'étend sur 120 hectares. De plus, 162 millions d'euros ont été attribués à la seule rénovation. "Il y a les histoires que l'on construit et les histoires dont on hérite, celle-ci en fait partie et nous la recevons avec bonheur et humilité" reconnaît le maire de Lyon, Grégory Doucet, en présence de Bernard Bochard, ancien maire du 9e et ancien président la SACVL, qui avait travaillé sur ce dossier.

