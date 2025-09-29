Betclic Elite : l'Asvel débute sa saison par une démonstration face à Nancy

Pour son premier match de championnat de la saison, l'Asvel s'est largement imposée dimanche à Villeurbanne face à Nancy (115-71).

Une démonstration pour débuter sa saison hexagonale. A l'instar des deux autres clubs français de l'Euroligue, Paris et Monaco, l'Asvel a parfaitement débuté sa saison de championnat en étrillant Nancy dimanche soir à Villeurbanne (115-71). Un écart de classe entre les deux équipes, et une équipe de l'Asvel porté en début de match par le jeune meneur de 17 ans, Adam Atamna.

Lancé ce dimanche par Pierric Poupet, Atamna (10 points et 3 passes en 18 minutes) a parfaitement manœuvré pour permettre aux Villeurbannais de compter déjà 30 points d'avance à la pause. Face à une faible équipe de Nancy, l'Asvel a déroulé au retour des vestiaires pour finalement dépasser les 100 points.

Une entame parfaite pour les Villeurbannais dans une saison qui s'annonce intense avec deux matchs d'Euroligue qui attendent l'Asvel, face à Valence dès mercredi et Vitoria vendredi.