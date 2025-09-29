Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Betclic Elite : l'Asvel débute sa saison par une démonstration face à Nancy

  • par Vincent Guiraud

    • Pour son premier match de championnat de la saison, l'Asvel s'est largement imposée dimanche à Villeurbanne face à Nancy (115-71).

    Une démonstration pour débuter sa saison hexagonale. A l'instar des deux autres clubs français de l'Euroligue, Paris et Monaco, l'Asvel a parfaitement débuté sa saison de championnat en étrillant Nancy dimanche soir à Villeurbanne (115-71). Un écart de classe entre les deux équipes, et une équipe de l'Asvel porté en début de match par le jeune meneur de 17 ans, Adam Atamna.

    Lancé ce dimanche par Pierric Poupet, Atamna (10 points et 3 passes en 18 minutes) a parfaitement manœuvré pour permettre aux Villeurbannais de compter déjà 30 points d'avance à la pause. Face à une faible équipe de Nancy, l'Asvel a déroulé au retour des vestiaires pour finalement dépasser les 100 points.

    Une entame parfaite pour les Villeurbannais dans une saison qui s'annonce intense avec deux matchs d'Euroligue qui attendent l'Asvel, face à Valence dès mercredi et Vitoria vendredi.

    à lire également
    vue panorama lyon
    L'entreprise lyonnaise ACI Group placé en redressement judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vue panorama lyon
    L'entreprise lyonnaise ACI Group placé en redressement judiciaire 08:25
    Betclic Elite : l'Asvel débute sa saison par une démonstration face à Nancy 07:59
    Le coup parfait de l'OL face à Lille qui lui permet de recoller au PSG en tête 07:39
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi 07:20
    Lyon soleil
    Un lundi frais et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus 07:06
    d'heure en heure
    Antoine Durand, vice-président du CARPA, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Métro et ascenseurs : "Je tombe sur une panne au moins une fois sur deux" 07:00
    “La donnée offre des combinaisons infinies pour l’intelligibilité des enjeux de territoire” 28/09/25
    Urbanisme : la ville augmentée à Lyon 28/09/25
    ASVEL - Nancy : l'heure de la rentrée pour Villeurbanne 28/09/25
    Villeurbanne Lyon T1
    Trafic perturbé à Lyon : une voiture bloquait les voies du tram 28/09/25
    Des bovins bloqués en montagne à cause d'un virus, l'Etat et les éleveurs s'organisent 28/09/25
    Trois artistes de la Biennale de danse de Lyon victimes d'une agression raciste 28/09/25
    Un dispositif de sécurité renforcé pour les Championnats d'Europe de cyclisme 28/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut