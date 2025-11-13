Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Haute-Savoie : Travaux et fermeture de la RD 307 à Taninges du 17 au 28 novembre

  • par La Rédaction

    • Le Département de la Haute-Savoie annonce la fermeture en semaine de la route départementale 307, à Taninges, pour des travaux de sécurisation. Une déviation sera mise en place par la route des Gets.

    Du lundi 17 au vendredi 28 novembre, la RD 307 sera fermée de 8h à 17h entre Taninges et le lieu-dit Creux Nantfet, en Haute-Savoie. Ce chantier vise à renforcer l’ouvrage de protection contre les risques naturels. Les équipes départementales procéderont à des purges, réparations et mises en conformité des installations.

    La circulation restera libre le week-end, mais les automobilistes devront emprunter la déviation par la route des Gets en semaine. Le montant total des travaux s’élève à 34 000 euros, financés par le Département de la Haute-Savoie.

    Un poids lourd transportant de la viande s'est couché ce vendredi 14 novembre sur l'A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne.
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

