Le concert devait se tenir ce samedi 18 novembre dans les monts du Lyonnais. Il a finalement été annulé par l'organisateur de la soirée.

Le concert de rock néonazi, qui devait se tenir ce weekend sur un terrain privé des monts du Lyonnais, n'aura finalement pas eu lieu. Au lendemain des révélations de Mediapart et de Rue 89 Lyon, l'organisateur de la soirée, Renaud Mannheim, a expliqué à nos confrères de Rue 89 qu'il avait décidé d'annuler la soirée.

Le concert devait réunir 5 groupes de la scène RAC (pour rock anti-communiste) et aurait du rassembler plus d'une centaine de personnes, à la frontière entre la Loire et le Rhône, sur un terrain privé loué pour l'évènement.

La préfecture voulait prendre un arrêté pour interdire le concert

Si la préfecture du Rhône avait expliqué quelques heures après les révélations concernant la tenue de ce concert, vouloir prendre un arrêté d'interdiction, ce ne sera finalement pas nécessaire. Le propriétaire du lieu avait annulé la réservation et "quatre groupes conviés se sont désistés" explique l'organisateur à Rue 89 Lyon.

Ce dernier, Rennaud Mannheim, figure bien connue de l'extrême droite à Lyon, est resté proche des groupuscules d'ultradroite lyonnaise comme Lyon Populaire. Samedi dernier, c'est un homme proche de ce groupuscule qui a été arrêté et placé en détention, suspecté d'avoir participé à l'attaque d'une conférence du collectif Palestine 69 dans le Vieux Lyon. L'attaque avait blessée sept personnes.