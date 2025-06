Pollution à Lyon : une légère amélioration ce lundi

La qualité de l'air s'améliore légèrement ce lundi 16 juin dans l'agglomération lyonnaise grâce notamment à un vent du nord sensible.

Si la qualité de l'air à Lyon et dans la métropole de Lyon restera moyenne à dégradée ce lundi 16 juin, il y a du mieux pour ce début de semaine. Avec des températures nettement plus fraiches que les jours précédents, et un fort vent de nord qui devrait disperser les polluants présents, on respire un peu mieux à Lyon.

L'ozone et les multi-polluants resteront en quantité assez importante dans le ciel lyonnais tandis que le dioxyde d'azote et de soufre seront en nette baisse.