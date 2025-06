Orages : plus de 4000 décharges de foudre enregistrées dans la région dimanche

Plus de 4000 décharges de foudre ont été enregistrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 15 juin 2025.

Les orages ont traversé la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche, venant rafraichir une atmosphère suffocante ces derniers jours. Et l'intensité orageuse a été très forte, en témoigne les plus de 4000 décharges de foudre enregistrées dans toute la région pour la journée de dimanche.

Dans le détail, 1578 impacts de foudre ont été notés par Keraunos en Auvergne et 2534 en Rhône-Alpes, principalement entre 16h et minuit. En Rhône-Alpes, c'est entre 16h et 20h que les orages ont été les plus forts notamment dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire.